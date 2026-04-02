В днешния Международен ден на детската книга стартира 15-тото издание на националната кампания „Походът на книгите“.

„Наистина мисията на Похода на книгите е да запали в детското съзнание любов към книгата и да създаде траен интерес към четенето сред деца, като ги срещне с известни личности, които със своя пример могат да формират положителните нагласи към четенето, и това има ефект, който го наблюдаваме с всяка изминала година. Броят на децата, които започват да посягат към хартиената книга се увеличава, което ни радва и това става модерно – да се чете книга. Защото както се изрази днес представител на организация, която ни подкрепя – това не е просто усет на върха на пръстчето, а дълбоко трайно удоволствие, което детето може да си достави, пък и малко по-порасналите деца. Ползите от детското четене са много важни и ние сме длъжни да бъдем мисионери и да работим в тази посока.“, каза в ефира на bTV Radio Петя Господинова, председател на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга".

“През 2011-та година, стартира първото издание на Походът на книгите, с помощта на нашите партньори от Столичната община, Министерството на културата, Министерството на образованието, в началото бяхме само в София, имахме четения в училища и детски градини. В момента можем да се похвалим, че кампанията е национална. Над 200 учебни заведения се включиха миналата година, тази година съм сигурна, че ще подобрим рекорда, защото преди седмица бяха заявили участие над 200 училища и детски градини. Радващото е, че с всяка следваща година се увеличават и нашите приятели, популярните лица, които искат да четат, искат да влязат в класните стаи и детските градини, и искат да споделят с малките приятели своята любима детска книга и да ги мотивират да четат.”, каза още Петя Господинова за нарастващия интерес към инициативата.

Целия разговор с Петя Господинова пред водещата Надежда Василева за Походът на книгите и насърчаването на интереса към четенето, както и какво предстои, можете да чуете на следващия звуков файл.