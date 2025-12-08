На 9 декември в НДК се открива 52-рият Софийски международен панаир на книгата – най-мащабното книжно събитие в България. Над 150 издателства тази година ще представят над 100 000 заглавия. Щандовете са разположени на 4 етажа. Неразделна част от панаира е и 13. Софийски международен литературен фестивал, който за поредна година ще събере не една сцена популярни български и чуждестранни автори, преводачи и илюстратори. Предстои да бъдат връчени и наградите „Златен лъв“.

Какво да очакват читателите, чуйте в интервюто с Петя Господинова, председател на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга", на следващия звуков файл.