Утре в Бургас ще се проведе конференцията Burgas Digital 2024, посветена на изкуствения интелект и приложението му в различни индустрии.

„Burgas Digital 2024 е с основна тема изкуствен интелект, иновации и цифрова трансформация, това издание на Burgas Digital се организира съвместно между Община Бургас, DIGIHUB, Sofia Tech Park и Central Park, като сме с подкрепата на Министерството на иновациите и растежа. В рамките на конференцията започваме първо с едно изключително интересно AI шоу, в което стартъпи и компании, които разработват решения с изкуствен интелект ще могат да демонстрират на място своите решения и разработки. Основната цел на събитието е да насърчи иновациите, да сподели експертни знания и да представи най-новите технологии в областта на изкуствения интелект и цифровата трансформация.“ Това разказа в ефира на bTV Radio Петко Георгиев, председател на Управителния съвет на DIGIHUB, за предстоящото утре събитие.

Един от панелите на конференцията ще бъде посветен на иновативни обучителни програми за преквалификация на служители. Какво още предстои в рамките на Burgas Digital 2024 и как Бургас се превръща в център на дигиталния хъб- цялото интервю с Петко Георгиев можете да чуете на звуковия файл.