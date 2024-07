„Песента ми "Please don't go, go" с Lil Wayne и Snoop Dogg излезе в няколко версии и на няколко пазара, вкл. в Русия и Китай. Изведнъж песента получи платинен статус, като днес се броят стриймингите. Първата ми песен, която достигна същия статус, се нарича „Yerba“ с Juicy J през 2019г. по време на първата вълна на пандемията“. Това разкри в ефира на bTV Radio eксцентричният и провокативен Alek Sandar.

Музикантът работи над нова песен със световноизвестния немски продуцент и DJ Андреа Клаас, който е един от най-успелите продуценти в денс музиката за последните 20 години. В парчето ще се включи Андреа, като парчето ще излезе в края на август. Темата на песента е мирът.

Alek Sandar, който от години живее и работи в Щатите, счита, че стои голяма въпросителна по отношение на бъдещето на САЩ. „Мисля, че трябва да има промяна. Уж е демокрация, но са само две партии с едни и същи лица“, смята българският музикант.

„Моят път започна преди 33 години от „Петте кьошета“. Баба ми ме научи да свиря на пиано. От 3-4 годишен изпълнявах класическа музика. Първата ми песен на синтезатор, посветена на сестра ми, съм записал на касетофон “, спомня си Alek Sandar. „Български феномен е да гледаш, а не да слушаш музика“, допълни той.

„Моята стратегия е да работя с утвърдени лейбъли и да вкарвам нещо свое в песните ми. По-цивилизовани и по-добри са българите, които искат да постигнат мечтите си“, каза още музикантът.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Alek Sandar, разположено в звуковия файл: