Скоро след издаването на първия си сингъл "Cologne", българката Ангелина Стефанова, с псевдоним Angelina Steff, продължава да разчупва поп музиката с новия си сингъл "Lie To You". Тя смесва модерното поп звучене с нотки на рок, синтезатора на 80-те и романтичните текстове на бандите от миналото. Изпълнителката обаче твърди, че за нея най-важно е чувството, което една песен предизвиква у слушателя. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ангелина Стефанова, разположено в звуковия файл:

