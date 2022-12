23-годишната Blanka дължи екзотичния си външен вид и излъчване на своя българо-полски произход. Нейното музикално пътешествие започва в Шчечин, когато написва първата си песен на 14-годишна възраст. Тогава изпълнителката осъзнава, че е намерила своя път в живота. По-малко от година след това тя заминава с майка си за САЩ, където остава 4 години, усъвършенствайки своите музикални, езикови и танцови умения (тя тренира танци от 5-годишна възраст). Именно там тя започва да прави изпълнения на живо в пъбове и ресторанти в Лос Анджелис и Ню Йорк (включително клуб "The Bitter End", където Lady Gaga започва кариерата си). По време на участията си тя не само пее, но и свири на китара. Благодарение на тези преживявания Blanka успява да добие голяма увереност като изпълнител.

След завръщането си в Полша, тя започва да търси своето уникално звучене и стил. През 2021 г., съвместно с музикални продуценти, чиито продукции са се изкачили до върха на полските музикални класации, изпълнителката стартира нов проект. По това време тя открива страстта си към диджейството и осъзнава, че се чувства уверена не само като певица и танцьорка, но и като диджей. По време на своите изпълнения на живо тя влиза едновременно в ролята на диджей и на изпълнител. Когато дойде моментът да изпълни собствена песен, Blanka напуска пулта, за да пее и танцува заедно с другите танцьори.Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Blanka, озвучено от Доменика Димитрова и разположено в звуковия файл:

Новият ѝ сингъл "SOLO" е песен за любов, която се оказва фалшива. Лесно е да си изгубиш ума по някого, но когато разбереш, че той просто си играе с теб, гледната ти точка се променя драстично. Трябва да съумееш да кажеш „стига". Трябва да осъзнаеш, че си по-добре... САМА, защото тогава е по-трудно да останеш разочарована. В песента Blanka откровено заявява, че „той" ще съжалява много за действията си и че тя се справя добре и сама.

Blanka се появява в последното издание на „Polish Top Model" и това ѝ осигурява значителна онлайн популярност.