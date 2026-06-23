Тони е една от най-емблематичните изпълнителки в българската поп култура с безспорни хитове като "Всичко било е насън" и "Както преди".
Усмивка е песен, която е създадена с много любов, давайки заряд на всеки който я чуе. Както слънцето топли душата, така усмивката изгонва всички лоши мисли.
Усмивка е песен, с която Тони свързва нейното сърце със сърцето на слушателите.
Текстът е подарък от актьора – Валентин Гиасбейли по случай Рождения ден на Тони.
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Тони:
Музика- Тони и Щерион Пилидов
Текст - Валентин Гиасбейли
Аранжимент - Щерион Пилидов
Продуцент – Тони (Антоанета Георгиева)