„Музикантите са хора като всички останали и световните проблеми им влияят". Това заяви младият пианист Александър Улман броени часове преди концерта му в София тази вечер, 19 януари, от 19.00ч. в зала „България". Британецът ще бъде солист на Софийската филхармония и ще представи Концерт за пиано и оркестър №5 „Императорски" от Бетовен. Диригент на вечерта е маестро Джонатан Блоксам. Той допълва програмата с първа и втора сюита „Дафнис и Хлое" от Равел.

„Много ми харесваше да го слушам от съвсем малък, но напоследък имам възможност да го свиря. Изпълнявал съм много творби на Бетовен докато стигна до този концерт. Хубавото на този опит с произведенията му е, че той ме е формирал. Това е върхът на неговия героичен период и в този концерт откриваме много препратки от Третата му симфония „Ероика“ или 23-тата му Соната „Апасионата“. Това е най-абстрактното произведение на Бетовен", сподели Улман. Според него, няма универсална рецепта за интерпретация.

Младият лондончанин попада в полезрението на меломаните през 2011 г., след като печели Международния конкурс за пиано „Ф. Лист" в Будапеща. Роден в Лондон, през 1991 г., той учи в училището Пърсел, Института Къртис и Кралския музикален колеж. Негови учители са били Леон Флейшер, Игнат Солженицин, Дмитрий Алексеев, Иън Джоунс и Елисо Вирсаладзе.

„Не искам публиката да идва с мисълта, че ще чуе мен, а самата музика. Леон Флейшер ми сподели преди години да не се опитвам да интегрирам себе си в музиката. Това неминуемо ще се случи. Каза ми: „Опитай се да свириш, като предаваш своя опит и така можеш да допринесеш за различното звучене на произведението“.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Александър Улман в превод на Ангелина Александрова и с озвучаване от Павел Сотиров: