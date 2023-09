16-годишният виртуозен пианист Ивайло Василев, лауреат на десетки международни конкурси, дете на фондация "Димитър Бербатов" ще акомпанира на Влади Ампов - Графа на една от най-чувствените му песни, името на която все още се пази в тайна, споделиха организаторите от Монте Мюзик. Това ще се случи на 30 септември на Националния стадион "Васил Левски", където българската поп сцена ще запише в историята си най-грандиозния концерт на роден поп изпълнител. Любимият на поколения певец Влади Ампов - Графа ще изпълни най-големите си хитове по време на безкомпромисен спектакъл, представен на дизайнерска сцена с прозрачен покрив и мултимедиен гръб. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с пианиста Ивайло Василев, разположено в звуковия файл:

Цените на билетите за концерта започват от 20 лв., най-скъпите са 70 лв., има ограничено количество VIP билети на цена от 200 лв. Отстъпката за деца е 50% от стойността на редовната цена.

Снимка: Monte Music Ltd.

Ивайло Василев е роден през 2007 в гр. София. Започва да свири на пиано на седемгодишна възраст при г-жа Емилия Канева в Националното музикално училище „Л. Пипков“ в София, а от 2019г. продължава обучението си под ръководството на проф. д-р Борислава Танева. На 14-годишна възраст Ивайло вече има завидна колекция от над 20 награди от международни конкурси, между които “Златната Лешникотрошачка” 2018, Първа награда на конкурса „Анна Артоболевская“ в Москва, Първа награда на конкурса „Лист-Барток“ 2020, Гран-при на конкурса „Шуман-Брамс“ 2020, Първа награда на конкурса за млади пианисти и цигулари „Music Singapore“ 2021, Първа награда в категория „Инструменталисти до 15 г.“ в национален радио-конкурс за млади инструменталисти за наградите на „Кантус Фирмус“, както и Голямата награда на Кантус Фирмус за 2020; Първа награда на конкурса „Euregio Piano Award“ Германия, 2022; две първи награди в различни категории от Международен конкурс “Солинария” 2022 във възрастова група до 18 и др. Носител е на наградата „Кристална Лира“ за 2021 в категорията „Млад изпълнител“. Благодарение на наградите си Ивайло получава невероятната възможност да концертира в емблематични зали, като Голямата зала на Московската Консерватория, зала „П. И. Чайковски“ и Дома на Музиката в Москва, Симфоничната Капела на Санкт Петербург, залата на Филхармония Люксембург, операта в Гент, зала Густав Малер в Тоблах (Италия), Jumeirah Zabee Music Hall в Дубай.

Бил е солист на двата национални симфонични оркестъра – Софийска филхармония и Симфоничния оркестър на БНР, както и на Варненска филхармония и други български и руски симфонични оркестри. Изнасял е самостоятелни солови рецитали в София, Правец, Москва, Люксембург, Варшава. В допълнение към сериозните си изпълнителски занимания Ивайло Василев ежедневно композира, импровизира, акомпанира и свири камерна музика.