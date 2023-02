На 23 февруари 2023г. от 19.00ч. в зала "България" обичаният български пианист Людмил Ангелов ще представи световна премиера на Украинска рапсодия за пиано и оркестър от Александър Розенблат и Вариации по тема на Паганини за пиано и оркестър от Витолд Лютославски. Съпроводът е на Софийската филахрмония под диригентството на Кристиан Александров, чиято кариерата се развива в Канада. Във втората част на вечерта ще звучи Симфония №11 от Дмитрий Шостакович.

"Произведението с украински мотиви е написано от руски композитор. Какво по- красноречиво послание за мир!", подчерта Людмил Ангелов в ефира на bTV Radio. "Датата на концерта е случайно съвпадение с годишнината от началото на войната в Украйна, тъй като е планиран много отдавна", посочи той. Чуйте цялото интервю на Георги Митов с брилянтния пианист Людмил Ангелов в звуковия файл:

“Удивително красивите и „жизнерадостни” украински мелодии винаги са привличали вниманието ми и са вдъхновявали желанието ми да пофантазирам с тях. Първите скици на „Украинска рапсодия” са направени преди 6-7 години. А абсурдната и трагична политическа ситуация след 24 февруари 2022 г. ме подтикна и за няколко месеца завърших работата си.

Дълбоко съм убеден, че когато „пушките говорят, музите не само мълчат”, а „крещят”, защото само културата оправдава присъствието на човека като вид на нашата планета.” - казва Александър Розенблат за своята творба, която ще прозвучи за първи път в зала „България“.

Билети за концерта са налични на касата на зала „България“ и в Ивентим.