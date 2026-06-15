Ocho Latin Fest се завръща за своето четвърто издание и отново превръща София в сцена на латино емоцията. На 20 и 21 юни сърцето на града ще оживее с музика, танци и хора, обединени от една енергия, в Предгаров площад „Ротонда“ пред Централна гара София.

Фестивалът събира на едно място всички, които обичат латино културата - от социални танци и DJ сетове до живи изпълнения и истинска карнавална атмосфера. Очаквайте безплатни концерти, танцови уъркшопи и отворени класове, танцов конкурс, DJ сетове с най-огнените латино ритми, храна, коктейли и фестивална атмосфера! Входът е свободен!

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с организаторите Георги Попов и Пиеро Епифания:

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Основен партньор е Столична Община - район "Сердика". Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столична община - Програма "Култура".