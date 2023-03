На 22 март 2023г. от 19 ч. в Театралната зала на СУ ще бъдат представени едновременно книгата с избрана поезия „Под шапката на скитника – подреждане на уличните безпокойства“ (Scribens, 2023) и романът „Хаосът в играта на джаги“ (Жанет 45, 2023). В разговора с автора ще вземат участие Силвия Чолева, Росица Чернокожева и Митко Новков. Събитието се провежда с подкрепата на Културния център на Софийския университет.

Авторът пристига от Барселона, където живее през последните години.

Чуйте повече за новите книги от интервюто на Георги Митов с Палми Ранчев, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

„Хаосът в играта на джаги“ експериментира с шизофренните абсурди и екзистенциалните преображения на героите си, чрез които обяснява причините, довели до усещането на българина за продължаваща лъжа и вечна несправедливост.

„Под шапката на скитника – подреждане на уличните безпокойства“ e сборник избрана поезия от Палми Ранчев. „Като истински знаково име в българската поезия Палми Ранчев не само оставя диря в литературата ни, а променя съществуващите релефи. Насред кризите, пречките, гарите и мотелите на нашите тъмни времена, които са всъщност в сърцето на поезията на Палми, но в същото сърце са и любовта, бунтът, непримиримостта, от които двойно повече имат нужда тези години“, пишат за него издателите.

„С обелени кокалчета и пръснати по пода реминисценции за красотата „Под шапката на скитника – подреждане на уличните безпокойства“ събира отново света ни в едно вече далечно цяло към което сме длъжни да се стремим независимо от всичко, без да забравяме своята собствена съдба на раними и раняващи, на преболедували и жестоки, на смъртни и способни на вечност обикновени човешки създания.

Без патос, с мярка, без крайности, с категоричност, без обилство, с разноликост Палми Ранчев превърна и превръща ежедневния живот в поезия, края в мит, а мита в битие. Кариатида, обърната към небето.“

„Палми Ранчев е от авторите, които не имитират никого – и никой не е способен да ги имитира. Книгите му често са номинирани за основните литературни награди у нас. Конюнктурата не го обича и затова вярвам на отговорите му.“ – Марин Бодаков