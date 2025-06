Сбогом, Лаврак” е трета поредна книга на дългогодишния журналист Васил Люцканов за последните 4 години след 27-годишна творческа пауза (през 2022-а излиза „Душите ни страдат красиво”, а през 2024-а – „Третото око на Едип”). И докато предните две са сборници с разкази, „Сбогом, Лаврак” е първи роман на автора. Кръстил го е роман-позорище в двуякия смисъл на: сцена за театрално представление, и място за публични телесни екзекуции на осъдени.

Разказът е профилиран кинематографично, често театрално-бутафорно, зареден с ирония и самоирония. Сюжетните линии превеждат главния герой Виктор Лютов – Лаврака (морски мълк), типично бургазлийче-гамен, през лабиринт от вълчи ями в живота му. От подивял войник в „Триъгълника на смъртта”, дамгосан като потомък на „враг на народа” и училищен бунтар, заклеймен и мачкан от Партията и Комсомола. Разпределен в графа „неблагонадежден” в Университета, Виктор Лаврака е „опипван” от Тодор Живковата Държавна сигурност. Изнудван и провокиран с всички мародерски похвати на комунистическите служби, пречупили преди него професори и студенти-бунтари от времето на Пражката пролет и „Солидарност”. Дебненето с вълчите ями в прехода продължават и след 10 ноември’ 89. Романтизмът на привидната свобода са Давидовата прашка в противоборството на журналиста-вестникар Лютов с Голиата на Дълбоката държава и олигархично-мафиотската ѝ наемна ченгеджийница в наше време. И ако Лаврака все пак успява да преметне през рамо пожизнената манипулация на системата, то става на солена цена” Чуйте повече за романа в интервюто с писателя Васил Люцканов в ефира на bTV Radio.