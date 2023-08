"Нещата, които обединяват и помагат на света, е пътуването. Нужно е любопитство и осъзнатата потребност да излезем от зоната си на комфорт. Самото пътуване е голяма доза дискомфорт. Понякога води до сблъсъци на култури и човек може да се почувства застрашен", заяви пред bTV Radio писателката и пътешественик Изабела Шопова. "Когато пътуваш, преоценяваш мирогледа си. Ако живееш в чужбина, се променя собствената ти идентификация", сподели "българката от Нова Зеландия, която живее в Австралия".

"Статистиките показват, че 70% от населението по света обитава градовете си. Ние почти не познаваме истинската дива природа, където тя е останала", добави тя. "Годините на Ковид, последвани от ужасната война в Украйна, промениха общуването ни и раздели хората помежду им, както и миналото им. От сега нататък ще живеем в свят, който не е същият. Русия и Украйна няма никога няма да бъдат тези страни, които видях и описах", добави колоритната авторка. "Пътуването ми до Чернобил беше среща "лице в лице" с демон от младежките ми години. Когато отидеш на място, ние се страхуваме от страховете си. Само за 30 години са изчезнали последните следи от цивилизацията там. Това е метафора на рана, която постепенно зараства", разкрива Шопова.

"В Аржентина всичко беше на ръба. Нямах никаква аржентинска валута. На 43 градуса трябваше да преживявам без вода", спомня си тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Изабела Шопова, разположено в звуковия файл: