Режисьорът Миша Пекел и световноизвестната писателка от български произход Капка Касабова ще разкажат за съвместната си работа по филма Човешките потайности (The Insides of Our Lives). Премиерата на лентата ще се състои днес, 29 октомври, в Дома на киното в София от 18:30 ч. в рамките на 10-тия кино-литературен фестивал „Синелибри".

Една необикновено експресивна художествено-документална история за външните и за психологическите граници.

„Понякога ми се струва, че изживяваме някакъв сън“, казва лиричният глас зад кадър. Това може би е най-точната характеристика на филма – съновидение, поетичен колаж от спомени и щъркели – които винаги се завръщат, копнеж по невинната безтегловност на детството, примесен с усещане за надвиснал кошмар, който един ден се материализира…

Филмът внушава, че в детството вътрешният ни свят е най-богат и непристъпен, в същото време най-жаден за споделяне. Авторите напомнят, че всеки от нас, във всеки един момент, може да се окаже притиснат между възможността и катастрофата. Но никога не е сигурно, че избирайки възможността, ще избегне катастрофата.

В края на краищата всяка граница започва първо в нашите умове, както подсказва и книгата „Граница“ на Капка Касабова.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с режисьора Миша Пекел /в превод на Гергана Гълъбова/ и писателката Капка Касабова:

Your browser does not support the audio element.

Капка Касабова е родена и израства в София. През 1992 г. семейството ѝ емигрира в Нова Зеландия, където тя завършва френска литература в университета Отаго и английска литература и творческо писане в университета Виктория. Там започва да пише на английски поезия, художествена проза и пътеписи. На български са издадени романите ѝ „Вила Пасифика“ и „Любов в земята на Мидас“. От 2005 г. Капка Касабова живее в Шотландия, където е известна най-вече с характерната си хибридна художествена документалистика: „Улица без име“, „Дванайсет минути любов: история с танго“, „Граница“, „Към езерото“. Книгата „Граница“ е преведена на повечето европейски езици, печели множество британски награди, включително Наградата на Британската академия, и е номинирана за няколко европейски награди. „Kъм езерото“ излиза на английски език през февруари 2020 г. и е класирана от много критици във Великобритания като една от значимите книги на годината. Представена е по Би Би Си като книга на седмицата и е номинирана за шотландската награда Highland Book Prize. Тези заглавия разкриват важни аспекти на колективната история през призмата на докосващи лични истории, които се разгръщат в естествена природна среда.Описан от журито на Британската академия като „разказ за същността на мястото и на човешката среща“, „Граница“ е изследване на тройната граница на България, Турция и Гърция. Капка написва и текста на документалния филм „Човешките потайности“ на режисьора Миша Пекел, вдъхновен от книгата. Премиерата му е през 2024 г. на фестивала “Movies That Matter” в Хага. Последната двойка романи на Капка Касабова, „Еликсир“ (2023) и „Anima: A Wild Pastoral“ (2024), са преведени на двайсет езика.

Първият документален филм на нидерландския режисьор Миша Пекел за съдиите, решаващи бъдещето на бежанците и мигрантите, бе представен на Международния фестивал на документалното кино в Амстердам /IDFA/ през 2008 г. През следващите години той режисира много документални ленти. Пекел става известен с филма „Човешките потайности“ (The Inside of Our Lives), създаден в сътрудничество с писателката Капка Касабова въз основа на нейната книга „Граница“. Поетична амалгама от измислица и документални кадри от 60-те и 70-те години на миналия век, филмът разказва дълбоко емоционална история за съзряването на две момичета, които израстват на границата на две европейски държави, докато войната не ги разделя. Творбата има номинации за най-добър филм от Фестивала на ангажираните филми в Хага и от Фестивала на креативния документален филм MakeDox.