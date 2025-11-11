„На пистата е много по-безопасно, отколкото по пътищата, защото всички там са професионалисти. Всички знаят какво правят и можеш да поемеш доста повече риск. Затова имам призив към всички – моля ви, недейте по улиците, имаме писти за това.“ Това казва младия български пилот Пламен Балчев, който се състезава във Формула 4 и е новата надежда на страната ни в моторните спортове.

За хората, които карат рисково по пътищата, Пламен казва: „На мен ми е странно защо, нямат на никого какво да доказват, само рискуват животите си за буквално нищо. Опасно е, не трябва да се прави, пистата е мястото“.

„Може би публиката не вижда, че си като че ли в някаква своя си собствена вселена, свой собствен свят, имаш случаи, в които забравяш от къде си минал, кого си изпреварил, това е нещо нормално, опитваме се всеки път, от време на време се случва, не винаги успяваме разбира се, да сме перфектни всеки път, във всяка обиколка, всеки завой. Ние сме хора, не всеки път сме перфектни, но се опитваме да се стремим към това.“, казва Пламен за това какво не вижда публиката по време на състезания.

Пламен Балчев мечтае да се състезава във Формула 1.

„Зависи много от средства, които за съжаление нямам всичките събрани, пътят е доста тежък, защото се бориш с най-добрите и като се бориш с останалите най-добри от други категории, които са дошли и знаеш, че конкуренцията е жестока, и трябва да намериш това, което ще ти даде предимство пред останалите.“, казва още той.

