В разгара на новия музикален сезон Пламен Бонев de la Bona и неговата банда подават уникален спомен от бурното фестивално лято. Видеото към новата песен на De La Bona We will be found е заснето по време на феноменалния Midalidare Rock In The Wine Valley 2023 г., когато Пламен и момчетата подгряваха за големите Scorpions.

We will be found е замислена още преди години от така наречения „лондонски период“ на De La Bona. Както всяка песен на изпълнителя и в тази има силно послания и отношение към детайла в музиката и текста. „Цялата идея е, че трябва да бъдем загубени, за да бъдем намерени", разказа артистът в ефира на bTV Radio. „Въпреки всичките неща, които се случват в света, вярвам, че тъмнината, през която преминаваме, понякога има своето предназначение. Все пак ние сме в училище на душата. Всичко е много духовно в това, което правя”, счита Пламен Бонев De La Bona. „Трябва да виждаме светлината във всичко, да бъдем по-добри хора и да осъзнаем, че не сме на тази планета за много дълго време – да не се приемаме много насериозно. Трябва да обърнем гръб на суетата и да бъдем истински не само с хората около нас, а и със самите себе си”, посочи още музикантът. „"We will be found" е за всички хора, които понякога губят себе си и не виждат светлината в тунела. Но мога да ви кажа, че ние ще бъдем намерени. Просто трябва да имаме вяра, да живеем с моралните си ценности, да бъдем по-добри хора и да пазим душите си чисти”, смята той.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Пламен Бонев, разположено в звуковия файл:

Във видеоклипа силата на текста се умножава от енергията на живото изпълнение и магията на „високочестотната“ местност, сред която се провежда фестивала. Публиката реагира с много шум на We will be found, като добавя изключителен, енергезиращ vibe към цялостното усещане от кадрите.

Добрият прием на песента дава повод на Пламен Бонев De La Bona да я включи в предстоящия си албум, който ще излезе в началото на пролетта. Артистът планува всички тракове в него да бъдат записани с инструменти и вокали, изпълнени на живо. „Работя върху албум(…) Ще преобладава българска музика, разбира се”, споделя музикантът. Пламен издава, че както актуалната му песен, така и всички останали от селекцията ще бъдат миксирани и мастерирани в лондонското студио на аристократа в бранша Оскар Ле Бруто. Проектът ще бъде популяризиран както в България, така и в Англия и Финландия, където Пламен Бонев De La Bona е познато име в средите на шоубизнеса. Високото качество и музикална стойност на албума сякаш сами водят и до най-логичното заглавие-„Завинаги“, каквото е и името на една от най-популярните песни на Пламен Бонев.

„За мен "Гласът на България" беше един много вълшебен и емоционален момент и съм много благодарен за всяка секунда от него. (…) Това е вид изкуство, както театъра, както киното, и се радвам, че има такъв голям интерес към тези предавания”, подчерта той.

„Аз не вярвам в конкуренция. Вярвам, че всеки може да допринесе с нещо; че всеки е специален”, подчерта Бонев. „Изкуството си е изкуство и всеки го интерпретира по свой начин, но като цяло се опитвам да бъда искрен с текстовете си, с музиката, която правя”, смята той.