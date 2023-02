Don’t give it away е новата песен на Пламен Бонев, която излиза на английски език и прави премиера на музикалния пазар, както в България, така и в чужбина. Пламен, познат извън страната с артистичния си псевдоним De La Bona продължава да поддържа своята твърда фен база след като стигна до финалите в “Гласът на Финландия“. Публиката го познава и от участието му в "Гласът на България" по BTV. Изпълнителят с впечатляваща външност се снима и във филмови продукции във Великобритания, но както сам признава сърцето го тегли все към България и хубавите моменти тук.

Точно на най-силните спомени е посветена и Don’t give it away. Текстът е на Пламен и в него той влага емоцията от носталгията към детството. „Връщам се към времето, когато държахме света в дланите си. Сигурно всеки копнее да усети отново моментите на онези летни нощи, от ваканциите при баба, в които си разказвахме истории и се влюбвахме за пръв път. Всичко тогава беше възможно.- споделя Пламен Бонев- А сега? Сега нямаме време да се посветим на живеенето. Питаме се какво се случи с нашите мечти. Заразени сме от болестта да сме цинични към живота. Стремим се да изкараме повече пари, за да се доберем до чувство от детството- на изумление и възхита към самия живот, на усещането, че всичко е възможно.“

Чуйте какво още споделиха Пламен Бонев - De La Bona и китаристът Адриано Ангелов пред Георги Митов в ефира на bTV Radio:

Your browser does not support the audio element.

В текста Пламен Бонев скрива своята житейска философия: Ако приемем, че животът е шахматна дъска- не всичко е бяло има и черни квадрати- изкуството е да стъпваме по колкото може повече бели. Децата го умеят това, а възрастните се стремят да върнат в себе си това чувство и да изживеят отново пълноценно.

Don’t give it away е замислена още през 2017 година, когато Пламен Бонев и китаристът Адриано Ангелов създават музиката. Текстът преминава през няколко етапа, за да стигне своя финален вариант в началото на тази година. Идеята прегръща и режисьорът Николай Скерлев, който създава стилен клип в духа на любимите банди от 80-те.

Don’t give it away е заложена за ротация в рок радиостанциите в Англия и Финландия, а премиерата Пламен Бонев подготвя от остров Мавриций, където беше на екзотична ваканция със своята половинка.