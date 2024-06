Музикалният артист Пламен Бонев-De La Bona представи своята нова песен „Лъч светлина”. След успеха на двете си последни парчета на английски език, които направиха своята премиера миналата година, Пламен Бонев се връща към корените си и представя нещо автентично за българската сцена.

„Лъч светлина” е първата от две песни на български език, с които изпълнителят ще зарадва феновете си до края на годината. Той приключва работата си и по албум, предстоящ да излезе през есента. Пламен Бонев отбеляза, че в албума няма да има нито една песен с негативен оттенък-като започнем от: „Всичко ще пребори любовта“, през „Завинаги”, „Събуди ме”, „Само аз и ти“ или „Don’t give it away”-всяка е заредена с положителна енергия и оптимизъм, отразявайки силата на светлината и позитивните емоции в живота.

„Избрал съм светлината като тема.-споделя Пламен-Важно е, чисто енергийно, да сме от светлата страна на живота. Ако емоцията е силна, тя винаги има ответна реакция, за това в момента в живота си целенасочено, чисто и осъзнато търся светлината. Само позитивни хора допускам около себе си и съм създал мой свят: с готини приятели и хубави места, с разкошни сцени и фантастична публика. В хармония съм със себе си и околния свят и смятам, че това е висшия пилотаж на живота. Ако той e шахматна дъска, най-важно е да стъпваме по белите квадрати.“

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Пламен Бонев-De La Bona, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Изпълнителят определя „Лъч светлина” като една светла песен, със силен енергиен заряд, която ще накара слушателите да се почувстват добре. Песента е резултат от вълнуващото сътрудничество между Пламен Бонев и неговия талантлив китарист, Адриано Ангелов. Пламен разкрива, че идеята се заражда буквално преди месец от един музикален момент, споделен между двамата и добавя, че чисто музикално е вложил много усилия в този проект, подлагал го е на промени, докато всеки един детайл не бъде изпипан.

За разлика от преди, сега изпълнителят се доверява на друг създател на текстове- поетесата Мери Илиева. Но и този път думите към мелодията са вдъхновени от символиката, с която Мери умело борави - „В „Лъч светлина“ сме скрили посланието, че ние държим ключа за собственото си щастие и всичко, което се случва в личната ни легенда е резултат от наши мисли и действия”.