Новият сериал на bTV „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ ни връща в София през 1998 г. – време на преход, когато мечтата за ново начало върви ръка за ръка със сивата икономика и бързите пари. В центъра на историята е АГ болница „Вяра, Надежда, Любов“ – място, където всеки ден се ражда нов живот, но и се взимат решения с висока морална цена. Само на няколко километра, нощният клуб „Марсилия“ диктува друг ритъм – на амбиция, сделки и опасни зависимости. Двата свята изглеждат несъвместими, но съдбите в тях се преплитат все по-необратимо. Гледайте „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ в петък, събота и неделя от 22.00ч по bTV, а ден по-рано - в платформата VOYO!

Пламен Димов влиза в ролята на Филип Константинов - адвокат в болницата и скрит партньор в клуб „Марсилия“, той е годеник на Екатерина (Катерина Борисова). Позитивен, амбициозен, харизматичен и хитър, той има бизнес нюх и е харесван от всички. Дали Катя ще открие истината за двойния живот на Филип? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Пламен Димов, разположено в звуковия файл под главната снимка:

Пламен Димов е роден през 1990 г. в гр София. Завършва актьорско майсторство през 2013 г. в НАТФИЗ "Кр.Сарафов" при проф. Ивайло Христов. Сред първите му роли на професионална сцена са: Пожарникаря в „Плешивата певица“ от Йожен Йонеско в Театрална работилница „Сфумато“ и Герман в „Дама пика“ по Александър С. Пушкин в Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ в Пловдив.