Пламен Димов- адвокатът от сериала "Вяра Надежда Любов" на bTV, е номиниран за "Икар"
Какво не знаете за актьора?
Публикувано на 27.03.2026
Новият сериал на bTV „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ ни връща в София през 1998 г. – време на преход, когато мечтата за ново начало върви ръка за ръка със сивата икономика и бързите пари. В центъра на историята е АГ болница „Вяра, Надежда, Любов“ – място, където всеки ден се ражда нов живот, но и се взимат решения с висока морална цена. Само на няколко километра, нощният клуб „Марсилия“ диктува друг ритъм – на амбиция, сделки и опасни зависимости. Двата свята изглеждат несъвместими, но съдбите в тях се преплитат все по-необратимо. Гледайте „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ в петък, събота и неделя от 22.00ч по bTV, а ден по-рано - в платформата VOYO!
Пламен Димов влиза в ролята на Филип Константинов - адвокат в болницата и скрит партньор в клуб „Марсилия“, той е годеник на Екатерина (Катерина Борисова). Позитивен, амбициозен, харизматичен и хитър, той има бизнес нюх и е харесван от всички. Дали Катя ще открие истината за двойния живот на Филип? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Пламен Димов, разположено в звуковия файл под главната снимка:
Пламен Димов е роден през 1990 г. в гр София. Завършва актьорско майсторство през 2013 г. в НАТФИЗ "Кр.Сарафов" при проф. Ивайло Христов. Сред първите му роли на професионална сцена са: Пожарникаря в „Плешивата певица“ от Йожен Йонеско в Театрална работилница „Сфумато“ и Герман в „Дама пика“ по Александър С. Пушкин в Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ в Пловдив.
През 2017 г. дебютира на сцената на Народен театър „Иван Вазов“ с ролята на Исус в спектакъла „Последното изкушение“ по Никос Казандзакис. На първата ни сцена изиграва и ролите на Потехин в „Чаровно лято с неизбежните му там неприятности“ от Максим Горки, Томас Вакранян в „Тигърът“ по Уилям Сароян, Градюзак в „Среща в Санлис“ от Жан Ануи, Фигаро в „Един безумен ден“ от Пиер дьо Бомарше, Инспекторът в „Хубава риба“ от Марк Райлънс и Луис Дженкинс, Скоти в „Облог“ от Дейвдид Линдзи – Абер, Чушкаров в „Двубой“ от Иван Вазов, Смион в „Народът на Вазов“ от Александър Секулов.
През този сезон на сцената на Народен театър „Иван Вазов“ можете да гледате Пламен Димов в спектаклите „Глембаеви“, „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, „Оръжията и човекът“, „Венецианският търговец“, „Моби Дик“, „Хага“, „Един безумен ден“, „Облог“, „Двубой“, „Народът на Вазов“, „Бурята“, „Фиеста“ и „Разходка с Гогол“.