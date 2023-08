От 8 до 17 август 2023г. в гр. Шипка ще се проведе третото издание на лятната музикална Академия „Роза". Основателят й Пламен Николов разкри пред bTV Radio, че тази година производителите на розово масло могат да се похвалят с добро количество и качество, а за втора поредна година има и добри резултати от лавандулата. На този фон, „стратегия за развитие на българското розопроизводство няма. Има Закон за розата, който стабилизира отношенията между собствениците на рози и дестилерии. Нашият бранш има нужда от Стратегия за развитие на всички етерични масла. Има само Закон за розата, което е все едно да има Закон за задната лява гума на автомобила, а не за целия автомобил. Създадохме Сдружение на дестилаторите в България и ще работим за законова база за всички етерични масла и да се регулират отношенията с държавата“, подчертава Николов. По думите му, браншът генерира четвърт милиард лева оборот на година.

Пламен Николов е убеден, че „етеричните масла влияят успокояващо върху хората и им се отключва допълнително ухо за красивата музика". Това е и една от причините да създаде Академия „Роза", която за трета година събира таланти от музикалните училища в цялата страна за безплатно обучение в сферата на класическата музика. „За децата би било много полезно да свирят в оркестър още в училищна възраст. Възможността за изява пред публика също е много важна за тях. Усетих ангажимент към хората от малките населени места. Малцина от тях биха посетили концертна зала в София, Пловдив или Варна. Решихме да „доведем" музиката при тях и да им я представим от млади изпълнители през лятото. Добавяме и чаровният диригент Максим Ешкенази, който обединява хората и ги прави спокойни и се чувстват удобно. Тази година имахме удоволствието и щастието да привлечем цигуларят Светлин Русев, който разбира, че акцентът е в децата, в оркестъра", посочва Николов. Сред уменията, които развиват младите таланти, той забелязва „бърза реакция в създаване на екип, на отношения помежду им и благодарност...Наблюдавам квантови скокове в публиката в малките населени места- спряха да ръкопляскат между частите на концерта, както и развитие на музикалния вкус".

Програмата в третото издание на Академия „Роза“ е в класически състав. За първи път ще звучат тимпани. Друга новост е добавянето на тромпети, а също така се увеличава броят на младите дарования в струнната секция. Ментори в програмата са валдхорнистът Красимир Костадинов, виолистката Светослава Стойкова и фаготистката Константина Тодорова. Избрани са 33 деца за участие в тазгодишната Академия „Роза“, които ще свирят при вход свободен за публиката на открито в гр.Шипка /15 август/ и в гр.Казанлък/16 август/ и на закрито в Епископската базилика в Пловдив /17 август/. За първи път децата ще участват и в Проект „Бузлуджа". Концертът ще бъде изнесен на 11 август от 19ч. пред едноименния паметник, като децата ще изпълнят Увертюра „Кориолан“ от Бетовен. „Много сме развълнувани. В непозната територията сме, като нямаме представа от акустиката там. Идеята е съвсем различна, но с удоволствие ще я подкрепим. Очаквам изненади от това абсолютно спонтанно решено изпълнение“, коментира Николов.

Пламен Николов сподели и болката си от недовършеното Читалище „Светлина“ в Шипка. „Топката е в Министерството на културата, което трябва да завърши грубия ремонт на сградата. Ние сме декларирали, че ще се включим в довършителните работи – оформяне на зала, озвучаване, осветление. Има план, има бюджет. Защо не се действа, не ми е ясно“, посочи още той.

