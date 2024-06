Продължава турнето с Веско Ешкенази, Вероника Тодорова, диригент Георги Милтиядов "В света на музиката" от юли: Бургас, Несебър, Поморие, Пловдив, Добрич, Балчик, Варна, Дебнево - "В света на музиката" - август - фестивала Jam on the river. Клип, продуцент на произведението "Dance on the river" е Плевенска филхармония.

Какво предстои в афиша на Плевенската филхармония?

04.06. - Оперетна гала в Плевен, в залата на Театъра

4-ти юни в Плевен Плевенската филхармония представя

ЕДНА ВЕЧЕР СЪС ЗВЕЗДИТЕ НА ОПЕРЕТАТА

Диригент: Владимир Бошнаков

Солисти: Марияна Арсенова, Пеньо Пирозов, Александър Мутафчийски, Даниела Караиванова

С участието на Общински хор „Гена Димитрова“, с диригент Анелия Дечева

05.06. - концерт на Формация ГеоMарЧаЛо в Плевен - Арт галерия

Плевенска филхармония продължава националното турне "ABBA Shymphonie" с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтиядов и Найден Тодоров - 6 юни - Русе 7 юни - Козлодуй 8 юни - София, Зала "България" 10 юни - Гоце Делчев, 11 юни - Сандански, 18 юни - Плевен, 26 юни - Сливен, 29 юни - Пловдив.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с директора на Плевенската филхармония Любомир Дяковски, разположено в звуковия файл:

Плевенска филхармония представя авторски концерт на Христо Йоцов и Константин Костов в Пловдив, Лятно кино "Орфей" на 13 юни. Солисти: Константин Костов - пиано Михаил Йосифов - тромпет Велислав Стоянов - тромбон Василена Серафимова - маримба Христо Йоцов - ударни. Диригент: Борислав Йоцов. Този концерт през м. ноември ще бъде изнесен и в Русе - 21 ноември и във Варна - 22 ноември

От юли месец продължава националното турне "Музикална магия" – диригент Йордан Камджалов, солист Атанас Маринов – кларинет

Продължава турнето с трите програми с Хилда Казасян, Теодосий Спасов, Васил Петров "Да послушаме кино" /българска музика/, "Световното кино в музиката" и

"Да обичаш Гершуин"

Предстоят и концерти на Плевенската филхармония с Людмил Ангелов на 02 август в Плевен, Камджалов - Брукнер на 20 септември в Зала "България", Емил Табаков и Минчо Минчев на 8 ноември в Плевен и честване на 75 г. на проф. Пламен Джуров с концерт с Пламена Мангова в Плевен на 29 ноември в Плевен.

През октомври ще се проведат Лауреатски дни "Катя Попова" в Плевен.