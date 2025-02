„Във времето остават песните, в които се пее за човешките емоции.“ – казва в по-късен момент от нашия разговор Боби Иванчев. Той е в студиото на bTV Radio, за да представи новата си песен „На твоя страна“. Но като въведение говорим за сензацията „Авеню“. Казаните от него по-горни думи обясняват защо той е толкова успешен във всичките си начинания като автор, изпълнител и продуцент.

Минали са 30 години от появата на албума „Въпроси“ на дует „Авеню“ с хита „Бягство.“ Към този период Боби Иванчев се връща с думите: „Авеню“ се появи в правилния момент на правилното място, след като бяхме изслушали много музика със Заки и знаехме накъде иска да отиде звукът.“ Музикалните им занимания в началото са резултат на чист ентусиазъм – свирят песните си на партита на приятели. Докато двама от тях не ги съветват да ги запишат. „Защото смятаме, че биха се запели от хората.“ – казват те.

Първите записи правят в студиото на „Субдибула“. Нататък съдбата продължава да ги насочва. Когато идва времето за запис на албум, се срещат с Камелия Тодорова. Тя им казва за Димитър Паскалев, който става техен аранжор не само за първия, но и за втория диск. „Започнахме да правим нашите песни. По време на записите на „Бягство“, хората в студиото извадиха запалките и ги размахваха във въздуха. Казаха, че тази песен ще е хитът.“ – разказва Боби Иванчев как бъдещата популярност на песента веднага си проличава.

„Бягство“ той създава, както пише и останалите песни – като демо на английски език. „В този момент бях много тъжен. Една вечер седнах да пиша. Валеше. Песента я направих много бързо. На английски се казваше Pouring Rain. Изпратих демото на Заки. След няколко дни той дойде у нас и написа българския текст за минути на масичката в хола на апартамента на родителите ми. Никой не е предполагал, че тя ще бъде толкова популярна. Мислех, че хитът от албума ще е „Живели ли сме някога преди.“ 30 години по-късно и децата пеят „Бягство“.

Боби Иванчев е благодарен. Той се занимава с това, което обича. „Това, че хората продължават да пеят нашите песни след толкова години, ме кара да се чувствам още по-благодарен.“ – добавя той. „Авеню“ дадоха пример, поставиха критерии и така написаха история и със своите песни, и като продуценти, включително на Белослава и „Уикеда“. За какво ни служи музиката, питам го от позицията на неговия опит. „Ние ѝ даваме поводи, за които да се пише. А от нея взимаме емоции – пеем и в тежки, и във весели моменти. Има я, откакто го има човек. И без нея не може. Тя е спасителна.“ В най-тежките години хората още повече търсят убежище в нея.

Със слушане на много и всякаква музика Боби Иванчев се учи как се градят песни, как се поднася посланието. „Слушал съм примери от най-добрите до най-лошите. Виждал съм защо някои са успешни, а други – не. Така мога да кажа какво искам от себе си. Не търся евтини емоции. Огромната маса от аудиторията иска да се пее за човешките чувства, да не се пее за пошлото. Това са песните, които остават във времето.“

Новата му песен „На твоя страна“ черпи от живота, от отношенията между хората. „Когато си с някого и си казваш, че искаш да остареете заедно, си изграждаш идеализиран образ за него. С времето той започва да се пропуква. Ако не комуникираш тези неща с любимия, тогава се появяват големи разриви между вас. Това е посланието на песента: „Общувайте, за да останете заедно и да си спомняте защо сте избрали да бъдете един с друг.“

Текстът на „На твоя страна“ е на Росен Кукошаров, а аранжиментът – на Денис Попстоев. „Смятам, че хората могат да запеят припева заедно с мен.“ – уверен е Боби Иванчев. Нашата реакция възвестява раждането на още един хит.

Песента се издава от „Вирджиния рекърдс“.

Интервю на Светослав Николов: