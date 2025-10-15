„Самба между тепетата“ е документален филм на Йоана-Криста Соколова и нейния колега Станимир Симеонов, в който те открива приликите между Пловдив и Рио де Жанейро. Те са единствените български журналисти, които през август отразяват световното първенство по художествена гимнастика в Бразилия.

Как изглежда Рио де Жанейро през погледа на една пловдивчанка? Имат ли в Рио място, което прилича на Капана в Пловдив, и какво свързва тези два града, които са различни по мащаби и ги делят хиляди километри разстояние – чуйте в интервюто с Йоана-Криста Соколова на следващия звуков файл.