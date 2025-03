По-трудна ли е реализацията на жените на пазара на труда? Има ли различия в заплащането? Предизвикателство ли е за дамите да работят в ИТ-сферата? Чуйте топ HR-експертите Йорданка Коцева и Георги Първанов пред водещата Лили Ангелова.

