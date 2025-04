Българската банда The Lefties пусна новия си свеж, различен, мелодичен и абсолютно завладяващ сингъл „ФОКУС“. Освен страхотно звучене, песента се отличава и с ефектно видео, което чудесно кореспондира с мелодията, текста, настроението и цялостното ново излъчване на момчетата от The Lefties. Текстът на песента е на Даниел Стайков – фронтмен и основен двигател на бандата. Музиката е на всички от The Lefties, а перфектното звучене (запис, микс и мастър) е дело на Георги Станев, който работи с група „Остава“. Режисьор на видеото е Кирил Колев.

Новият, трети албум на The Lefties, който носи същото заглавие - „ФОКУС“, излиза в края на седмицата, на 28 март, и ще бъде достъпен за слушане във всички официални канали и профили на бандата в интернет.

На 11 април, петък, от 21:00 ч., песните от албума ще бъдат представени със специален концерт на живо в „Топлоцентрала“, с присъщото за бандата настроение, собствено излъчване и енергия, които няма да оставят безразличен никой от присъстващите.

„ФОКУС" е стремеж към пречистване, отстраняване на ненужното и концентрация върху същественото. „ФОКУС“ е медитация, поглеждане отстрани - с дистанция и без его“, споделят за песента, а и за албума си, момчетата от бандата. В момента The Lefties са в състав: Даниел Стайков – вокали и китара, Християн Капитанов – бас, китара, Андрей Андреев – барабани, Калоян Паунов – бас.

The Lefties се събират в Шумен през 2012-а година, когато момчетата са на по 13 години. Музикалният им стил се променя многократно през годините, минавайки през алтърнатив рок, инди, гръндж, блус, пънк и метал. Без страх да експериментира, с цел да изгради собствения си звук, и с много смели „завои“ в стила, бандата винаги и сега се отличава със собствено излъчване и присъствие на музикалната сцена. Текстовете им са на български и английски език, силно вдъхновени от конфликтния парадокс на човешката природа и отношението между човека и неговото его.

Албумът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура. Сингълът „ФОКУС“ е с подкрепата на Музикаутор.

