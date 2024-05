Преди дни момичето, станало известно като "детето-чудо" Крисия Тодорова пусна новата си песен "Нежност". Пет години след последната си песен - "Витамин", тя се завърна на музикалната сцена с нов проект, който представя талантливата и вече пораснала певица в нова светлина.

Песента е написана от Крисия Тодорова и Калина Димитрова. Аранжиментът е съвместно дело на Сара Чакърова, Калина Димитрова и самата Крисия.

Снимка: Krisiya Todorova

Пред bTV Radio Крисия Тодорова сподели, че работи по създаването на свой музикален албум. Тя издаде, че пианистите Хасан и Ибрахим Игнатови, с които представи България на Детската Евровизия през 2014г., ще станат част от него.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Крисия Тодорова, разположено в звуковия файл:

Вижте видеоклипа тук: