„Беше като един сън, който дори не съм си представяла, че може да ми се случи, невероятно вълшебство е тази сцена и огромен опит за всеки изпълнител, който е стъпил на нея някога.“ Това каза пред bTV Radio Славея Иванова за усещането да пее на сцената на „Гласът на България“.

На въпрос дали вече е осъзнала победата, тя отговори: „Много е трудно за осъзнаване, огромна емоция е, все още се справям с нея!“

Славея Иванова показа в 4Гласът на България“, че може да пее еднакво добре различни стилове музика, но любимият за нея остава метълът.

„Защото е много експресивен, всяка една емоция, която се изразява в него е на невероятни обороти, на макс, това много ме вдъхновява. Когато слушам метъл ме изпълва огромно вълнение и бушуват всякакви емоции в мен, огромен адреналин!

Славея е част от нова група.

„Надявам се да ни предстоят все по-големи сцени. Ние все още не сме стъпвали на такава, защото сме група от скоро, скоро се надявам да имаме дебют на сцена, планираме вече стъпване на фестивал следващото лято. Също така януари месец плануваме да пуснем нашето дебютно парче с името „Страх“., разказа тя.

