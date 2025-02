През февруари 2016 г., създателите на мюзикъла "Парижката Света Богородица" обявяват, че възраждат оригиналната версия на мюзикъла. Световната премиера се състои още през същата година в Palais des Congrès в Париж, където има грандиозен успех. Представленията продължават осем последователни седмици, а билетите са разпродадени месеци предварително.

В ролята на Есмералда ще видите и чуете Елхаида Дани. Тя пее от 4-годишна и печели признание със спечелването на конкурса Star Academy в Албания през 2009. През 2012 триумфира в конкурса Top Fest, където печели наградата за най-добър млад артист. През 2013 заминава за Италия, където печели Гласът на Италия, като член на отбора на Рикардо Кочанте, изпълнявайки неговата авторска песен в оригинал. През 2013-2014 участва в турне заедно с Пати Смит, Елиза и Фаусто Реали. През 2015, тя представя Албания на конкурса Евровизия във Виена с песента I’m alive, достигайки до Топ 20.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Елхаида Дани и продуцента Никола Телар в превод на организатора Мария- Александра Кюркчиева: