За трета поредна година популярни личности ще играят боулинг с кауза в рамките на инициативата „Подай ръка“. На 17 декември 2022 г. всички боулинг зали от веригата MegaXtreme Bowling, част от ФАНТАСТИКО ГРУП, ще отворят вратите си в подкрепа на Сдружение „Конна терапия“, което помага на деца със специални потребности да живеят по-щастливо и пълноценно. Инициативата се осъществява в партньорство с Българска боулинг федерация и с медийната подкрепа на bTV Media Group и bTV Radio Group.

Основател на Сдружение „Конна терапия“ е Веселина Фелдман – психолог и специалист по терапия с коне. Основната дейност на организацията е свързана с терапия с коне за деца със специфични нужди – с двигателни, поведенчески, когнитивни, емоционални, социални и други затруднения. „Ние работим със страшно много доброволци и аз искрено се възхищавам на тези хора, които отделят от времето, от усилията си за това да вървят с нас по този нелек път. Това за мен е огромна мотивация от една страна. От друга страна – усмивките на децата, това, което ние виждаме като ефект от нашата работа, резултатите, които постигаме са изключително мотивиращи и няма как да спрем, защото това, което се случва е наистина уникално“, споделя Веселина Фелдман.

В терапевтичните програми на сдружението са включени около 70 деца, като с по-голямата част от тях се провеждат индивидуални терапевтични сесии, но има и групови терапии за деца, които посещават центъра дългогодишно.

На 17 декември всеки, който желае да подкрепи Сдружение „Конна терапия“, може да го направи във всяка от залите MegaXtreme Bowling, като всички приходи от изиграни боулинг игри в този ден ще бъдат дарени за каузата. Официален старт на събитието ще бъде даден в 11:00 часа в боулинг залата в JoyStation в кв. „Студентски град“ в София. Първи на пистите ще излязат олимпийската легенда Мария Гроздева, двама от най-успешните български волейболисти Владо Николов и Евгени Иванов, актьорите Весела Бабинова, Диляна Попова и Филип Буков. В инициативата участват телевизионните водещи на bTV Натали Трифонова, Валери Генов, Илия Илиев, както и един от гласовете на bTV Radio - Надежда Василева. Боулинг с кауза ще играят още шампиони по боулинг и млади надежди в този спорт. Събитието няма състезателен характер и в него може да се включи всеки.

Благотворително ще може да се играе в следните боулинг зали на MegaXtreme Bowling:

София, кв. „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №3

София, SkyCity Mall, кв. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ 52

София, ж.к. „Люлин“ 6, бул.“ Джавахарлал Неру“ (до Silver Център)

Перник, ул. „Юрий Гагарин“ №52, ФАНТАСТИКО, ет. 2