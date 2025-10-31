В Деня на народните будители фондация „Запази доброто“ ще подари на деца, лишени от родителски грижи, книги, събрани в кампанията „Подари книга на дете в нужда“. „Вече две седмици събираме книги на български автори за деца от 4 до 18 години. Утре ще посетим деца, лишени от родителски грижи, в Роман и Мездра, където се намират три комплекса за социални услуги. Нашата идея освен да поднесем книги, е да запознаем младите читатели с народните будители. Поканили сме учител по история, който ще разкаже интересни факти. С различни игри ще запознаем децата по интересен и забавен начин с тази тема. И, разбира се, сме приготвили лакомства.“ – разказа в студиото на bTV Radio Илияна Мирчева от „Запази доброто“.

Тя сподели, че инициативата е подкрепена от много деца в детски градини и в началния курс в училищата. Те са предоставили за връстниците си любими книжки. „Малките деца са бъдещите будители. За тях е най-необходимо да срещат този добър пример. Обединяваме хората, караме ги да се замислят за тези, които нямат, да се поставят на тяхно място, да докоснат децата с нещо свое.“ – обясни Илияна Мирчева.

Вече десет години фондация „Запази доброто“ помага на деца, лишени от родителски грижи. „Подари книга на дете в нужда“ е една от кампаниите в региона. По Коледа фондацията организира акции за подаръци за малките и за храна за възрастните. Кампании за дарения на книги се провеждат и за 1 юни и 15 септември. „За да се чувстват обичани, да знаят, че много хора мислят за тях.“ – казва Илияна Мирчева за децата, които обгрижват.

Тя е ученичка, когато със свои връстници посещава приюта на отец Иван в Нови Хан. „Видяхме емоцията у децата, благодарността в техните очи, признателността им към нас. Казахме си, че с всяка следваща година искаме да помагаме на колкото може повече деца.“ Тази година, набрали сили, те ще проведат коледната си кампания в цяла Северозападна България. „Има много деца в нужда и много хора, които искат да ги подкрепят.“ – посочва Илияна Мирчева. „Нашата идея е всеки, който има желание да подкрепи, да може да го направи. Помощта не е винаги във финансови средства. Много често родители водят децата си, които в изпълнението на малки задачки научават повече за книгите, а също и как да помагат.“ Тя разказа, че родители изпращат и тийнейджъри за доброволци при тях. „Средата, в която работим, е приятелска, отворена. Хората при нас до един са прекрасни.“

Илияна Мирчева дава поредни примери: младо семейство решило вместо да си разменят коледни подаръци вкъщи, да заделят определените за това средства за децата, а възрастна двойка отишла в офиса с дарение с храни.

Интервю на Светослав Николов: