На 4 юни от 21.00ч. в столичния клуб Mixtape 5 /в подлеза на Моста на влюбените зад НДК/ публиката ще се потопи в една гореща лятна вечер с Ирения Васкес- IRE, Калин Вельов и LOS PAPIS. Входът е с билети на място.

След концерта през април с невероятна енергия, пълен дансинг и страхотни емоции, музикантите се събират отново. Те ще представят кубински класики, нови аранжименти на салса стандарти, както и авторски парчета, които ще нажежат страстите сред всички гости на фиестата.

Цялата банда отново ще бъде на сцената с музика на живо, латино ритми, много танци, импровизации и онази атмосфера, която ще ви накара да не искате вечерта да свършва.

„Подготвили сме бачата, за която жадуват феновете“, заяви Калин Вельов в ефира на bTV Radio, където бе даден първия творчески импулс за създаването й. Енергичният перкусионист заяви, че ще включи композиции в този стил в бъдещия звукозаписен проект на формацията.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ире Васкес и Калин Вельов, разположено в звуковия файл:

Специално за концерта формацията ще направи и официална промоция на видеоклипа на сингъла „Cha Cha“ и най-новата им песен „Cosa Linda“ в колумбийския стил кумбия.