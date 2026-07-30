На 1 август от 18.00 ч. в НЧ "Ненчо Палавеев -1869" в Копривщица ще бъде показан „Годеж на отсъстващия копривщенски масърлия Никола Лютов през 1907 г.“, дело на Райна Тотева. Понятието "масърлия" означава човек от Копривщица, който ходи на гурбет в град Масър (Египет).

Копривщенци пътували до Египет. Занимавали се предимно с млечни и други местни изделия. Традицията е оставила ярък отпечатък в местния фолклор, хумор и дори обичаи като годежите в отсъствие на годеника.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Райна Тотева, разположено в звуковия файл:

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За постановката

Режисьор и сценарист: Райна Тотева

Сценография: Стефан Чурчулиев (Чурчуланов)

Хореография: Лучка Чотова

Изпълнители: Танцово-театрална формация „Кръшно хоро“ и Регионален клуб „Традиция“ – град Копривщица

Същност:

Спектакълът пресъздава автентичния бит, хумор и специфичен копривщенски говор.

Разказва се за необичаен годеж, при който мъжът отсъства поради работа в чужбина, а изборът на невеста се поема от неговите близки.

Представянето е част от събитията, организирани от Дирекция на музеите- Копривщица, НЧ "Ненчо Палавеев -1869" и Регионален клуб „Традиция“

За събеседника:

Райна Тотева е автор на книгата „Копривщенци в Египет – масърлиете“, която бе представена наскоро в присъствието на директорът на музеите в Копривщица Райна Пачева. Научният рецензент доц. д-р Петко Христов даде своята оценка за значимостта на изследването, посветено на копривщенската общност, която в периода между два века живее и работи в Египет. Той сподели, че това е първото обстойно, документирано и научно изследване за масърлиите и тяхното място в обществения и стопански живот на Копривщица. Доцентът сподели, че тяхната дейност е в основата на българското възраждане. Авторката обстойно представи книгата си, като цитира източниците си, много от които открити в семейните архиви на Масърлиите.

Източник: https://classicfm.bg/novini/pokzvat-godezh-na-otsastvashtija-koprivshtenski-masarlija-nikola-ljutov-prez-1907-g.html?campaignsrc=clipboard