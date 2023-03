Уникални предмети и инструменти са показани в изложбата „Еврейската улица – реконструкция“, която бе открита в Регионалния исторически музей в София.

Временната експозиция се организира по инициатива на Държавния културен институт към министъра на външните работи в партньорство с различни институции в страната. Тя разказва за живота на еврейската общност в България с помощта на артефакти, както и на дигитализирани материали.

Чуйте повече от доц. Михаил Груев и куратора д-р Иванка Гезенко от ДА „Архиви“ и доц. Венета Ханджийска- директор на Регионалния исторически музей в София

В хронологично отношение изложбата разглежда периода след Освобождението на България (1878 г.). Онагледява ежедневието на еврейте в българските градове чрез предмети от бита и религията.

Събраното в изложбата се съхранява в редица културни институции из цялата страна – музеи, архиви, библиотеки.

Дигитализирани материали, разпределени в отделни категории и излъчвани на няколко екрана, допълват разказа. Застъпени са темите за появата на евреите по българските земи, синагогата като духовен център на общността, традициите, празниците и занаятите в еврейските семейства и др.

Изложбата „Еврейската улица – реконструкция“ може да бъде разгледана в сградата на Регионалния исторически музей – София (пл. „Бански“ №1) – зала „Временни експозиции“ до 19 април 2023 г.