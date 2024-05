Петнайсет финалисти продължават в конкурса за нова авторска песен “New University Talent”. Всички те бяха избрани от журито да участват в заключителния концерт към конкурса. Те ще се борят за вота на публиката до края на месец май, като всеки може да гласува за своята песен-фаворит на адрес: talent.nbu.bg. Вотът на публиката ще определи кои 10 песни ще участват в заключителния концерт към конкурса и ще се състезават за финалните награди на журито, специалната награда на bTV Radio Group и награди от две музикални продуцентски компании. Конкурсът за млади музикални таланти се организира от НБУ с медийната подкрепа на bTV Radio Group и се провежда за първи път.

"Гледаме текста и музиката, но оценяваме брилянтни идеи, които могат да се доразвият. Трябва да чуя 30 секунди и първото впечатление е най-важно", разкри пред bTV Radio Поли Генова. Всички са се стремили да имат поп звучене. Имаше и доста рок парчета, реге, балади, електронна и експериментална музика, рап, хип-хоп. Знам колко трудно е да се пише текст на български език. За да пасне на една музикална линия, трябва много добър усет", допълни певицата, която е и член на журито.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Поли Генова, разположено в звуковия файл:

Песните, преминали първата селекция от жури в състав вокалният педагог Етиен Леви, композиторът и джазмен Ангел Заберски-син, експертът по вокална импровизация Илиян Парасков, програмния директор на Jazz FM радио Светослав Николов и авторът, продуцент и изпълнител Поли Генова, са:

„Ехо“ – музика, текст, аранжимент и изпълнение Ангел Проданов

„Слято“ - музика и аранжимент Иван Тишев и D-Zasta, текст Рая Кирилова и D-Zasta, изпълнение Рая Кирилова

„Толкова различни“ – музика и текст Йорданка-Мария Стойкова, аранжимент Александър Славчев, изпълнение Йорданка-Мария Стойкова

„Обгърната от любов“ – музика и текст Елена Попова, аранжимент Петър Алексиев, изпълнение Елена Попова

„Магията на юга“ – музика, текст, аранжимент и изпълнение Анна-Мария Въртовска

„Съдба“ - музика и текст Гергана Кочкова, аранжимент Вирджиния Събева, Агатангелос Агатангелу, изпълнение Гергана Кочкова

„Моята причина“ ("Ти и морето синьо") – музика, текст, аранжимент и изпълнение Кристиан Грънчаров

„Цветът на любовта“ – музика, текст, аранжимент и изпълнение Тервел Иванов

„Без тебе няма любов“ – музика и текст Максим Ялнъзов, аранжимент Георги Дачев Георгиев, изпълнение Максим Ялнъзов

„Липсваш ми“ – музиката, текст и аранжимент Станислав Драгиев, изпълнение дует „Дилема“ (Мариета Драгиева и Димитър Куцаров)

„С песен на сърцето“ – музика, текст и аранжимент Александър Стефанов и Мартин Иванов Матев, изпълнение Венцислав Николовски

„Луда гидия“ – музика и текст Диана Димитрова, аранжимент Борис Петков и Георги Селенски, Яна Миладинова и Мирян Миронов, квинтет „Еуфония“

„Призови ме“ – музика и текст Маргарита Инчева, аранжимент Емануил Попов, изпълнение Маргарита Инчева

„Няма ме“ – музика Даниел Иванов, текст Дарена Дечева, аранжимент Даниел Иванов, изпълнение Дарена Дечева

„Мантра“ – музика и текст Волена Апостолова, аранжимент Добромир Кисьов, изпълнение Волена Апостолова

Водещи критерии, по които журито е селектирало песните-финалисти, са: качество на музикалната идея и художественото ѝ развитие, съдържателност на текста и сила на посланието и изразителност на изпълнението.

Като партньори към конкурса за нова песен „New University Talent“ се присъединиха и музикалните компании EastArt и Muze Music, които ще дадат награди на победителите.

Конкурсът предвижда гала концерт на финалистите на 10 юни, по време на който ще бъдат обявени и победителите. Участие в него ще вземат 10-те песни, събрали най-висока оценка от публиката.

