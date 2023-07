Певицата Поли Генова разказа пред bTV Radio за новата си песен „La Rumba", екипа, с който е работила по нея и усещането, което носи тази песен.

„Вътре има две български фрази буквално, даже тя е една – едно напред, едно назад, нещо, което наистина ни кара да се раздвижим, да усетим лятното настроение, тази топлина не само в температурите, но и вътре в нас. Това, което ни кара да се отпускаме, да се чувстваме добре ,да си почиваме, да се забавляваме – това е „La Rumba". Текстът е такъв, че много е важно да се движим през цялото време, дали напред, дали назад, да не се отказваме, да се чувстваме добре, в общи линии посланието е абсолютно концентрирано – точно това, което чуваш и усещаш като мелодия да бъде и в текста. Аз много харесвам такава музика, още от дете и преди години си спомням, че съм пяла песен на Рики Мартин един кавър и може би тогава тайно съм си мечтала, че един ден ще имам възможността да имам своя оригинална песен на испански.“, разказа Поли.

За Тунис и заснемането на видеото в пустинята Сахара Поли обясни:

„Искахме нещо екзотично, нещо, което буквално да ни пренесе в лятото, и понеже снимахме пролетта, още беше доста рано да се снима наоколо по нашите географски ширини, затова ни трябваше далечна дестинация. Наехме и голям екип местен, който трябваше да отговаря не само за техниката – чисто технически да разполага с това, което е нужно, но и има много модели, актьори, които се включиха във видеото, има един известен тик-токър тунизийски, който кара с мен едно АТВ. Той има над милион последователи в тик-ток, един млад тунизийски красавец, много сладък, има момчета, които практикуват паркур, скачат от сграда в сграда, с които случайно се запознахме, много местни лица, които можете да видите. Тунис, какъвто го видяхме, такъв и го пресъздадохме във видеото. Никога не бях ходила там, много обичам работата да ме води на нови места, да се запознавам с нови култури и хора, много е зареждащо и страшно ме обогатява.“

Поли разказа и впечатленията си от хората в Тунис и преживяванията си в пустинята: „Видях, че хората с малкото, което имат, те имат нисък стандарт на живот, тоест са много бедни, са всъщност щастливи и нещото, което може да ги кара да се усмихват са музиката, доброто настроение, много ни се радваха ,когато снимахме в столицата на Тунис, по едни малки пазарчета, по едни улички, постоянно питаха от къде сме, бъркаха ме с Шакира, Бионсе, много сме се забавлявали, никой не отказа да се снима, което показва колко отворени са те към чужди хора дори, към европейци, защото ние сме си странници в Северна Африка.

Пустинята е нещо много магично, Сахара е място, което всеки, ако има възможност е супер да я посети, за да може да види с очите си колко е необятна, пясъкът колко е вълшебен, как се стича в пръстите ти като пудра, как се страхуваш, да не видиш случайно една единствена змия, която имат в пустинята, която е всъщност една от най-отровните в света и как имат 3 вида скорпиони, които също са доста отровни, ако те ухапят. Въобще беше много приключенско!

Имахме невероятен късмет, защото предните дни имаше пясъчна буря и вечерта като пристигнахме, все още имаше някакви остатъчни ветрове, искам да ви кажа, че беше доста интензивно и доста страшничко, целият път беше навят, както си представяте зимата със сняг, така там се навява с пясък. И почти е непроходимо, трябват едни специални автомобили, които да не затъват в пясъка, много интересно!“

Цялото интервю с Поли Генова можете да чуете на звуковия файл.