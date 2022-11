Остават броени дни до грандиозния празничен спектакъл на Поли Генова - „По-добрата Коледа“. Концертът е с кауза – всички приходи ще бъдат дарени. Събитието е на 20 ноември в Киноцентър Бояна.

„Нямам търпение да споделя новите си песни с вас! Те са различни по настроение, чисто стилово – имаме от джаз, поп музика, коледно реге. Има 3 класически коледни песни в албума, които имаме правата да направим“, разказа певицата пред bTV Radio.

Поли Генова и екипът й са подготвили прекрасна коледна приказка. Целият концерт е под патронажа на Посолството на Финландия в България. „Никога не съм била в Лапландия, но много се надявам да отида, надявам се, че мога да го направя с цялото си семейство, децата ще са много щастливи да видят коя е родината на дядо Коледа. Така че ще ви въведем в приказния свят на Лапландия“, сподели певицата.

Концертът е с благотворителна цел, 100% от средствата събрани от продажбата на билетите ще бъде дарена на „Операция: Плюшено мече“, сдружение което подкрепя развитието на младежи в неравностойно положение.

„Това са талантливи деца, които имат нужда от подкрепа, за да могат техните мечти да се сбъднат, трябва да има кой да им помогне. Знам каква щастливка съм да съм имала хора, които да ми помагат във всяка стъпка. И ми се иска тези деца да могат да сбъднат мечтите си“, казва Поли Генова.

Специални гости на концерта ще бъдат Орлин Горанов, Любо Киров, Орлин Павлов, Прея и актьорът Любо Нейков.

Цялото интервю на Поли Генова пред водещата Надежда Василева, можете да чуете в звуковия файл.