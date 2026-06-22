Поли Генова представи в ефира на bTV Radio новата си песен „Спомени“. Видеото към песента е снимано в Югоизточна Турция – в Мардин, Мидят и древния град Дара, както и на връх Немрут, който е обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

„Това е една моя мечта от около повече от година, която успяхме да осъществим аз, моят екип и екипа на специалната фотосесия, която създадохме там, но благодарение на отдела по култура и туризъм към Посолството на Турция в София това най-накрая беше възможно. Бяхме си харесали тези различни не толкова познати дестинации, защото те са буквално нещо, което е супер любопитно, нетипично, невиждано. Толкова е трудно дори научно обяснимо какво правят тези статуи на човешки глави на над 2000 метра надморска височина на върха на планината, къде се намира един от най-старите християнски манастири в света – „Мор Габриел“, как изглеждат античните градове – Мидят, Мардин, много красиви места наистина, на не повече от 2 полета път се намират и наистина успяхме да се насладим на една по-различна Турция“, разказа Поли Генова в студиото на bTV Radio.

„Много е различно енергийно. Горе на планината – на върха имаш чувството, че летиш, не само заради височината, това място е пропито с много история, аз между другото вярвам, че това не може да бъде направено само от човешка ръка. Има нещо, което все още не разбираме и затова ни е толкова необяснимо“, казва тя.

Цялото интервю за пътуването и за създаването на песента „Спомени“ можете да чуете на следващия звуков файл.

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Видеото можете да гледате тук: