„ Това е първият ми проект, издаден съвместно с Warner music. Много съм щастлива, целият ми екип е много горд с това постижение, защото да си артист от малка държава като България, това наистина е доста трудно да се реализира, но ето – мечтите стават реалност малко по малко. Благодарим за доверието и за съдействието и познанството с DJ Brave, този полски артист, който е платинен в Полша, изключително успешен там. Надявам се, че парчето ви харесва, че със сигурност ще си танцувате ще си го пеете, защото то много бързо влиза в главата, мелодията от припева се забива и работи много добре в тази посока.“ Това разказа певицата Поли Генова пред bTV Radio за новата си песен Something 'Bout You.

„Електронната музика дава много енергия, особено когато имаш нужда от такава, сутрин рано като станеш, примерно аз веднага го свързвам с това как трябва да се събудя, аз съм нощна птица и за мен ранното ставане е много компромисно, но сега вече имам деца и водя сина ми на детска градина и винаги закъсняваме, с което не се гордея, но ето – музиката ми помага в тази ситуация. Дори да не съм пила кафе, и да не съм имала време за нищо друго освен да се кача в колата и буквално да шофирам, парчетата и музиката ме събуждат и ми дават една фантастична посока, за да съм успешна през целия ден“, казва още Поли.

Цялото интервю за предстоящото представяне на албума Last night на Пиротска 5 на 16 ноември, за новата й песен, какво подготвя за Коледа и за колекцията от бижута, вдъхновена от нея – чуйте на звуковия файл.

Песента можете да чуете тук: