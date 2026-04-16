Има ли наистина гигантско петно от боклук в океана? Вярно ли е, че от някои животински видове са останали само по две живи същества? Колко хиляди видове са застрашени от изчезване? Отговорите дава документалната дигитална изложба „Преди да изчезнем“, с въздействащи кадри и послания и магията на 3D мапинга, която ще бъде открита в Деня на земята – 22 април. Тя изследва тревожни и шокиращи факти за света, за екологичния отпечатък, който оставяме и дава примери за изчезнали животински видове.

„Идеята за този проект е нещо, което живее в мен, много ме вълнува тази тема и много ме трови всъщност, и се старая самата аз да живея по единствения възможен начин – в хармония с планетата, защото няма как да се върнем в горите, да се откажем изцяло от пластмасата и от всички неща, които са проблем за тази планета, но според мен малко по малко всеки ден, то в един момент става ежедневие, можем да постигаме лични резултати, които в крайна сметка се отразяват глобално. Един такъв пример е консумацията на месо, вече е доказано от учени и изследователи, че планетата не може да понесе повече от 50% от човечеството да яде месо, защото дори да избегнем фактора с насилието над животните, за да съществуват тези ферми, се унищожават диви територии, за да се напояват тези култури, с които те се хранят, се използва много вода, всичко е много навързано и затова казвам, че е хубаво всеки от нас да успее да постигне своите малки резултати, които в глобален мащаб биха се отразили много силно.“, разказа в ефира на bTV Radio Полина Герасимова, която е автор на идеята и реализацията.

Повече от 2 години тя подбира фактите и продължава да променя съдържанието. Изложбата е безплатна, но желаещите да я видят, трябва да се запишат предварително за часовите слотове. Подходяща е и за деца.

„Тя представлява нещо като документален филм, около 40 минути и след това има още малко време да разгледате останалите неща в пространството. Подбрах темите, като основно исках да бъде интересно, за да има смисъл да се вдъхновиш и да излезеш променен.“, посочва Полина.

