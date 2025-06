Вдъхновяващата дигитална изложба „Изкуство с увреждания“, която ще бъде открита на 19 юни в "Топлоцентрала" в София, ще отвори сетивата ни и ще ни покаже силата на духа и талантите, за които няма органичения. Чрез 3D mapping технология и четири интерактивни инсталации тя ще ни пренесе в живота на 11 личности, които промениха света – от Фрида Кало до Стиви Уондър, които въпреки своите физически или сензорни увреждания показаха, че за гениалността няма граници и пречки. Изложбата ще бъде адаптирана за хора със зрителни увреждания, със слухови нарушения и с трудности с придвижването. Концепцията и цялостната реализация е на Полина Герасимова. Чуйте още за изложбата в нейното интервю в ефира на bTV Radio на следващия звуков файл.

