Поп изпълнителят Danny Levan представи в ефира на bTV Radio новия си сингъл „Най-скъпото“

„Любовта винаги струва скъпо, винаги е с висока стойност за нас като същества, които чувстваме, обичаме. Това, на което хората сме най-способни е любовта. Това е най-красивото нещо, което можем – да даваме и да получаваме любов. Така че трябва да се стремим към любовта, вярно е, че понякога е доста трудно, понякога е болезнена, но също мисля, че ние хората имаме някакъв талант да си създаваме проблеми и по-скоро се нараняваме тогава, когато не сме се разбрали по пътя кой какво иска от отношенията си или дали някой е бил с някоя маска, докато се запознава с другия. Така че ние сами успяваме да си създадем проблеми, а любовта сама по себе си е нещо прекрасно.“ Това разказа Danny Levan за новата си песен. За посланията в нея, както и как са заснели видеото с мобилни телефони с помощта на приятели – цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: