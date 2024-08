Поредица от летни кина по парковете из цяла София предстоят, за да се насладим на подбрани програми от най-новото и актуално по големите фестивални сцени късометражно кино. С подкрепата на Столична община, инициативата на Кинематограф цели да подкрепи младите български кинотворци, осигурявайки им достъп до голям екран, както и цялостно да популяризира това нишово изкуство, тъй като то е непознато сред широката публика, поради ограниченото си разпространение. В програмата са включени 5 български филма: "Любовни черупки" на Свилен Димитров, "Бъбривецът" на Алекса Траянова, "Землеобразуване" на Йовко Коларов и Настимир Цачев, "По стечение на обстоятелствата" на Петър Чивийски и специална прожекция на "Шшшт... Попей ми!" на Петер Вълчев и Андрей Волкашин. Чуйте повече от интервюто с основателя на Кинематограф Юлиян Спасов пред водещата Лили Ангелова.

