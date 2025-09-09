Центърът за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс във Велинград започна записване за дейностите в центъра, като стартът на заниманията е на 1 октомври. Когато децата се занимават с изкуство в такива институти, те стават посланици на изкуствата в своите общности, споделят любовта си към творчеството с връстници, темата влиза в техните разговори и става част от обичайната им среда. „При нас децата са на възраст 5 до 19 години. Те идват, насочени от своите интереси и ние успяваме да ги развием, да се занимаваме с това, което действително ги интересува. Те са от различни училища и след това разказват на своите връстници какво са научили. Затова в нашите групи имаме все повече участници. Школите са общо 14 и са свързани с изкуства, технологии, спорт – рисуване, театър, журналистика, родолюбие. Във всяка една от тях развиваме пълноценно децата.“ – разказа в интервю по bTV Radio директорът на ЦПЛР – ОДК – Велинград Катерина Мирчева.

Младите таланти се включват в инициативи на общинско, национално и международно ниво. Те жънат успехи на фестивали и конкурси, ходят на творчески ваканции и лагери. Самият център е организатор на различни конкурси, като „Дъга над Клептуза“ за песен и танц, „Мартеничка“ за изработване на мартеници и други. Вокалисти, танцьори, художници се включват в „Джаз Велинград“ – фестивал, организиран от Община Велинград с инициативата и медийното партньорство на Jazz FM от bTV Radio Group. Те имат занимания с такива авторитети като Теодосий Спасов, Михаил Йосифов, Нина Николина, Калин Вельов и чуват техните мъдри думи, след това излизат на сцената с тях. „По този начин и кариерно ги ориентираме, защото някои от тях може би ще поемат по този път.“ – посочва Катерина Мирчева.

Записването става чрез подаване на заявление, като детето може да избере една, две или три школи, както и да промени заниманието в хода на учебната година. Тя започва на 1 октомври, но и дори след това всеки може да се присъедини.

Интервю на Светослав Николов: