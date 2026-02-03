Посланикът на Северна Македония Агнеза Руси Поповска награди УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" за спасяването на най-тежко пострадалите деца и младежи при инцидента в гр. Кочани през март 2025 година. Признанието посланикът връчи на изпълнителния директор на университетската болница "Пирогов" д-р Валентин Димитров, д.м.
 
 
 
По време на посещението тя се срещна и с екип на Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, ръководена от проф. Мая Аргирова, д-р Мартин Попов - началник Отделение по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия - възрастни, д-р Мартин Мартинов - началник Отделение по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия - деца, д-р Мартин Любомиров - началник ОАИЛ- изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, както и доц. Богдан Младенов - началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение - деца.

„Жестът е голям за мен, екипа на Клиниката и цялата болница, която винаги в такива трудни моменти е на разположение със съответните екипи за оказване на цялостна помощ при такъв тип пострадали пациенти. Високо оценяваме наградата и че почти година по-късно тези хора не са ни забравили, като многократно посланик Поповска е изразила лично благодарности за всичко, което правим ние за техните пострадали“. Това заяви пред bTV Radio проф. Мая Аргирова- началник на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

„Инцидентът се отличава от останалите по организацията, която беше изключителна добра и оказването на първата помощ, която е била адекватна. Транспортирането на пациентите беше изключително професионално и това създаде условия за започване веднага на оперативните интервенции, което е първо и важно условие за успешното лечение, излизането от болницата и адаптирането към нормалния начин на живот“, коментира тя.

Според авторитетния медицински специалист, „превантивните мерки са водещите за намаляване на пораженията при този тип пострадали и да не се случват подобни инциденти. Имайте предвид и последния инцидент в Кран Монтана, като Европейската асоциация по изгаряния, подкрепена от Световната организация по изгаряния, излязоха с призив за забрана на фойерверки и пиротехника, които могат да доведат до пожари в затворени, увеселителни помещения. В случая в Кочани пострадалите бяха млади хора между 15-35 години. Това са сгради с дървени конструкции и са лесно запалими. Важен е и начина, по който се реагира- дали указанията за евакуация са достатъчно видими, дали всички посетители са запознати с тях. Трябва да се провеждат повече такива разяснителни програми. Тези активни мерки за превенция трябва да се популяризират, защото паниката и хаоса от ужаса сред пострадалите води до повишаване на смъртността поради струпване на изходите и са без ясен план за евакуация.“

„Изгарянето е предотвратима травма. Има развитие на белезите и последствията от изгаряния, които са видими, но и общи, като отражения на дихателната и сърдечно-съдовата система“, подчерта проф. Аргирова.

„Проблемите през последните години идват от неизправните газови бутилки. Превенцията може да промени съдбата на пострадалия и цялото му семейство. Имаме 3 тежки случаи на деца поради неглижиране на родителите на мерките за безопасност. Те са извън опасност за живота, но имат нужда от реанимационни грижи“, добави тя.

Припомняме ви, че по време на срещата посланик Агнеза Руси Поповска поднесе благодарности към ръководството на болница "Пирогов" и всички медици, участвали в спасяването на живота и здравето на македонските младежи. Тя подчерта приносът на екипите на "Пирогов", за да може всички деца и младежи да оцелеят и се възстановяват добре.
 
 
Екипите запознаха посланика с актуалното състояние на пациентите, които продължават да посещават "Пирогов" по график.
 
Изпълнителният директор д-р Валентин Димитров, д.м. благодари за вниманието и признанието. Той увери посланик Агнеза Руси Поповска, че университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" винаги е насреща за всички пациенти, които се нуждаят от високоспециализирана помощ.
 
Проф. д-р Мая Аргирова, д.м. е  началник на Клиника по изгаряние и пластична хирургия, Специалист пластично-възстановителна и естетична хирургия и Специалист по обща хирургия в УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов".

Завършва висше медицинско образование през 1982 г. в гр. София. От 1987 г. работи в Секция по Изгаряния и Пластична хирургия на институт „Пирогов“. Проф. д-р Мая Аргирова има придобити специалности по обща хирургия, пластично възстановителна и естетична хирургия. Има над 35 публикации в областта на изгарянията, травми и пластично естетична хирургия. Проф. д-р Аргирова е член на редица световни, европейски и български асоциации и е републикански консултант по изгаряния. Владее английски език.

Дисертация: „Съвременни тенденции в комплексното хирургично лечение на изгарянията в детската възраст”. От края на месец януари 2020 г. е професор. През 2021 г. е избрана за председател на Централна комисия по професионална етика на Българския лекарски съюз. От началото на Юни 2024 г. проф. Аргирова е член на Управителния съвет на Столична Лекарска Колегия - БЛС.

 