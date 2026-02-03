„Жестът е голям за мен, екипа на Клиниката и цялата болница, която винаги в такива трудни моменти е на разположение със съответните екипи за оказване на цялостна помощ при такъв тип пострадали пациенти. Високо оценяваме наградата и че почти година по-късно тези хора не са ни забравили, като многократно посланик Поповска е изразила лично благодарности за всичко, което правим ние за техните пострадали“. Това заяви пред bTV Radio проф. Мая Аргирова- началник на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.
„Инцидентът се отличава от останалите по организацията, която беше изключителна добра и оказването на първата помощ, която е била адекватна. Транспортирането на пациентите беше изключително професионално и това създаде условия за започване веднага на оперативните интервенции, което е първо и важно условие за успешното лечение, излизането от болницата и адаптирането към нормалния начин на живот“, коментира тя.
Според авторитетния медицински специалист, „превантивните мерки са водещите за намаляване на пораженията при този тип пострадали и да не се случват подобни инциденти. Имайте предвид и последния инцидент в Кран Монтана, като Европейската асоциация по изгаряния, подкрепена от Световната организация по изгаряния, излязоха с призив за забрана на фойерверки и пиротехника, които могат да доведат до пожари в затворени, увеселителни помещения. В случая в Кочани пострадалите бяха млади хора между 15-35 години. Това са сгради с дървени конструкции и са лесно запалими. Важен е и начина, по който се реагира- дали указанията за евакуация са достатъчно видими, дали всички посетители са запознати с тях. Трябва да се провеждат повече такива разяснителни програми. Тези активни мерки за превенция трябва да се популяризират, защото паниката и хаоса от ужаса сред пострадалите води до повишаване на смъртността поради струпване на изходите и са без ясен план за евакуация.“
„Изгарянето е предотвратима травма. Има развитие на белезите и последствията от изгаряния, които са видими, но и общи, като отражения на дихателната и сърдечно-съдовата система“, подчерта проф. Аргирова.
„Проблемите през последните години идват от неизправните газови бутилки. Превенцията може да промени съдбата на пострадалия и цялото му семейство. Имаме 3 тежки случаи на деца поради неглижиране на родителите на мерките за безопасност. Те са извън опасност за живота, но имат нужда от реанимационни грижи“, добави тя.
Завършва висше медицинско образование през 1982 г. в гр. София. От 1987 г. работи в Секция по Изгаряния и Пластична хирургия на институт „Пирогов“. Проф. д-р Мая Аргирова има придобити специалности по обща хирургия, пластично възстановителна и естетична хирургия. Има над 35 публикации в областта на изгарянията, травми и пластично естетична хирургия. Проф. д-р Аргирова е член на редица световни, европейски и български асоциации и е републикански консултант по изгаряния. Владее английски език.
Дисертация: „Съвременни тенденции в комплексното хирургично лечение на изгарянията в детската възраст”. От края на месец януари 2020 г. е професор. През 2021 г. е избрана за председател на Централна комисия по професионална етика на Българския лекарски съюз. От началото на Юни 2024 г. проф. Аргирова е член на Управителния съвет на Столична Лекарска Колегия - БЛС.