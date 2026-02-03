По време на посещението тя се срещна и с екип на Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, ръководена от проф. Мая Аргирова, д-р Мартин Попов - началник Отделение по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия - възрастни, д-р Мартин Мартинов - началник Отделение по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия - деца, д-р Мартин Любомиров - началник ОАИЛ- изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, както и доц. Богдан Младенов - началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение - деца.

„Жестът е голям за мен, екипа на Клиниката и цялата болница, която винаги в такива трудни моменти е на разположение със съответните екипи за оказване на цялостна помощ при такъв тип пострадали пациенти. Високо оценяваме наградата и че почти година по-късно тези хора не са ни забравили, като многократно посланик Поповска е изразила лично благодарности за всичко, което правим ние за техните пострадали“. Това заяви пред bTV Radio проф. Мая Аргирова- началник на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

„Инцидентът се отличава от останалите по организацията, която беше изключителна добра и оказването на първата помощ, която е била адекватна. Транспортирането на пациентите беше изключително професионално и това създаде условия за започване веднага на оперативните интервенции, което е първо и важно условие за успешното лечение, излизането от болницата и адаптирането към нормалния начин на живот“, коментира тя.

Според авторитетния медицински специалист, „превантивните мерки са водещите за намаляване на пораженията при този тип пострадали и да не се случват подобни инциденти. Имайте предвид и последния инцидент в Кран Монтана, като Европейската асоциация по изгаряния, подкрепена от Световната организация по изгаряния, излязоха с призив за забрана на фойерверки и пиротехника, които могат да доведат до пожари в затворени, увеселителни помещения. В случая в Кочани пострадалите бяха млади хора между 15-35 години. Това са сгради с дървени конструкции и са лесно запалими. Важен е и начина, по който се реагира- дали указанията за евакуация са достатъчно видими, дали всички посетители са запознати с тях. Трябва да се провеждат повече такива разяснителни програми. Тези активни мерки за превенция трябва да се популяризират, защото паниката и хаоса от ужаса сред пострадалите води до повишаване на смъртността поради струпване на изходите и са без ясен план за евакуация.“

„Изгарянето е предотвратима травма. Има развитие на белезите и последствията от изгаряния, които са видими, но и общи, като отражения на дихателната и сърдечно-съдовата система“, подчерта проф. Аргирова.

„Проблемите през последните години идват от неизправните газови бутилки. Превенцията може да промени съдбата на пострадалия и цялото му семейство. Имаме 3 тежки случаи на деца поради неглижиране на родителите на мерките за безопасност. Те са извън опасност за живота, но имат нужда от реанимационни грижи“, добави тя.