3750 фиданки са засадени в есенната залесителна кампания на „Новата гора на София“, която завършва през този уикенд. Столична община осигурява посадъчния материал и уредите за засаждане, а залесителните дейности са с доброволен труд. За този етап от инициативата е отделен терен от 17 декара край с. Бусманци, припомни в интервю по bTV Radio заместник-кмета на Столична община с ресор „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева.

„Всеки може да се включи от 9 до 16 ч. На място е осигурена подкрепа от служители на ОП „Управление на общински земи и гори“, които дават нужните материали и напътствия за засаждане на дръвчетата.“ – посочи в интервю по bTV Radio Надежда Бобчева.

В есенната кампания са взели участие над 240 доброволци, съобщи още тя. „Участват цели екипи от фирми, както и отделни граждани със семейства и приятели, а също и групи от граждански организации от различни квартали. Хората се чувстват ангажирани. Голяма част от тях са запознати с екологичните проблеми на съвремието. Целта на инициативата е да се създаде зелен пояс около София за по-чист въздух в града, но хората знаят, че помагат и на планетата като цяло. С малките неща, които правим, създаваме голямата промяна.“ – коментира заместник-кметът Надежда Бобчева в предаването „За града“ по bTV Radio.

За желаещите да се включат е осигурена лесна възможност за придвижване с градския транспорт, като в кв. „Абдовица“ е разкрита специална спирка „Мостът на р. Искър“ за автобусни линии 8, 10 и 14. И още подробности: на сайта на Столична община.

Интервю на Светослав Николов: