На 29 април 2024г., 19.00ч., Аула на Софийския университет "Св.Климент Охридски" предстои изпълнението на „Матеус пасион“ от Йохан Себастиан Бах.

Няма друго музикално произведение подобно на „Матеус пасион“ ("Страсти по Матея"), което с пресъздаването на евангелските събития да е по-подходящо да ви въведе в духовната атмосфера на Страстната седмица. Според Алберт Швайцер, „музиката на Бах е като възвишената поетична мъдрост, която трае и се издига над всички останали творби. Тя е като непреходен порив на вдъхновение, който изобилства с благодат и спокойствие, като един поток на чиста и възвишена красота".

континуо Димитър Тенчев – виолончело, Борис Радилов – виолончело. Съпроводът е на

Фестивален хор и оркестър при „Бахово общество в България“ с диригент Йосиф Герджиков.

Концертът се организира в партньорство с Културния център на Софийския университет.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с инж. Георги Колчаков- организатор на събитието и председател на Фондация „Бахово общество в България“, разположено в звуковия файл: