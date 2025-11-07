„Пейките „Скритите букви“ са разположени в Парка на Военната академия, като преди това бяха в Братислава. Имаме запитване от Барселона за гостуването им. Новата част към инсталацията се нарича „Литературен джубокс“", заяви пред bTV Radio един от носителите на отличието „Будител на годината“ 2025 г. Тодора Радева"

"Тези пейки са свързани със съвременната поезия. Хората ще могат да активират и слушат поетичните произведения, като допълнително ще бъдат включени и детски стихотворения. Ще включим и текст за създаването на азбуката. В края на март ще бъде поставен този „Литературен джубокс““, уточни тя.

„Да бъдеш будител е огромна отговорност. Опитваме се да направим максимално добре своите събития и да работим целенасочено, за да може градът ни да бъде място за култура. Времето може да каже дали това е будителство. Номинацията ми дойде от младо 25-годишно момиче, което е признание за нещата, които правим“, посочи Радева.

Снимка: Яна Лозева

„Площад Славейков си остава празен, въпреки че се правят отделни събития. Липсват културни политики, които да са дългосрочни и със стратегическа визия какво е важно за града. Култура ще има, ако работим целенасочено и с децата“, подчертава председателят на Фондация „Прочети София“. „Мечтата на сектора ни е да има нова съвременна, интерактивна библиотека, която съответства на времето и е свързана с възвръщането на значението на литературата в обществото“, добави тя.

„Все още битува представата, че литературните четения са скучновати и на тях присъстват само роднините на автора. От години това не е така“, коментира Радева, като поясни положените усилия в обратна посока.

„Откъсването от телефоните е благотворно за всички деца и ученици. Познавам семейства, в които деца до 8-9- годишна възраст не получават такива устройства. Важно е как родителят ги въвежда, но зависи от възпитанието и образованието. Ако това е инструмент, който те улеснява в търсенето на информация, а не да те поглъща и пречи на мисленето, всичко е възможно. Надяваме се децата да се обърнат към книгите, които са бавна медия, изискваща задълбочаване. Вярвам в силата на литературата и има начин тя да намери път към младите хора“, убедена е Тодора Радева. Тя даде примери от Краков и Лайпциг, в които се насърчава четенето и интереса към литературата сред децата и подрастващите.

