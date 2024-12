Пиесата „Лисабон“ на писателя и драматург Захари Карабашлиев бе представена за първи път пред българска публика и в пълния си текст в Младежки театър „Николай Бинев“ на 29 и 30 ноември 2024 г. Следващите дати са 8 и 15 декември, 9 и 28 януари. В пиесата „Лисабон“ са вплетени теми за свободата, идентичността и невъзможността за излизане от собствените ни затвори.

Спектакълът „Лисабон“ е голямото завръщане на Яна Титова в Младежки театър, този път обаче в ролята на режисьор.

„17 години след като за първи път стъпих на сцената на Младежки Театър „Николай Бинев“ като актриса, стъпвам отново за първи път, но като режисьор. Вълнението е голямо, пиесата нереално страхотна, екипът въздушно - креативен, а актьорите - изключителни!“ – споделя Яна Титова в деня на първата репетиция.

Театралната публика помни ролята, която ѝ донесе голямо признание и награда Аскеер 2008 за „Изгряваща звезда“ – Ирина в „Три сестри“ на Чехов, постановка на Крикор Азарян в Младежки театър „Николай Бинев“.

Вече добре позната като режисьор на филмите „Доза щастие“ и „Диада“, както и на сериалите „Откраднат живот“, „Татковци“, „Лъжите в нас“ и „Съни Бийч“ – сега Яна Титова влиза и в ролята на театрален режисьор.

„Пиесата на Захари дава толкова много възможности, че за мен като режисьор беше изключително интересно и провокативно да изследвам различни посоки на разказа и заедно с актьорите да намерим ключа към нашия „Лисабон“. Много съм впечатлена от заряда, с който целият екип се хвърли в „Лисабон“.

През цялото време се забавлявахме с героите на Захари и актьорите бяха толкова всеотдайни и ангажирани с процеса, че честно казано не ми се иска да свършват репетициите. Но пък от друга страна нямам търпение да споделим „Лисабон“ с публиката." – споделя Яна Титова.

Спектакълът ще срещне публиката с хора, които са отвлечени и затворени в непознато, лишено от конкретика място. Докато чакат да им съобщят какъв ще е размерът на откупа им, те са осъдени да бъдат заедно и – искат не искат - да общуват. Но колко време ще прекарат там – часове, дни, години? И къде е това непознато място?

В пиесата „Лисабон“ Захари Карабашлиев по необичайно забавен начин засяга сериозни теми като свобода и подчинение, смисъл и безсмислие, абсурд и истина, изследва подчинението на собствените ни страхове, цената на човешкия живот, както и ролята на… царевицата. Да, царевицата.

Интервю на Георги Митов с писателя Захари Карабашлиев и актьорите Стефан Додуров и Георги Гоцин за премиерата на „Лисабон“ в Младежкия театър:

Your browser does not support the audio element.

ЛИСАБОН

от Захари Карабашлиев

Режисьор Яна Титова

Сценография и костюми Огняна Серафимова

Асистент-сценограф Иван Петросян

Композитор Емилиян Гацов – Елби

Хореограф Станислав Генадиев

Участват: Георги Гоцин, Юлиян Петров, Теодор Ненов, Стефан Додуров