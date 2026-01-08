Проекти на учени от Техническия университет в София, свързани с изкуствения интелект, помагат в медицината за бърза и правилна диагностика на различни заболявания. От години екипи от специалисти търсят решения как най-точно да бъде измерена кръвната захар и как да се управлява инсулиновата помпа, за да подаде необходимото количество в точния момент. Във факултет „Автоматика“ разработват модел, който да е ефективен за пациенти с диабет в различно състояние, с техните особености и различни придружаващи заболявания. Учените са създали и устройство за бърза начална диагностика на рак на кожата.

За проектите разказаха в ефира на bTV Radio доц. Цоньо Славов, декан на Факултет „Автоматика“, доц. Аспарух Марковски и главен асистент Йордан Кралев. Целия разговор за постиженията на техния екип и за интереса на студентите към специалностите в Техническия университет, можете да чуете на следващия звуков файл.